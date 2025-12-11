PHOTOS: Jags basketball sweeps Hueytown

1 of 102
Spain Park's Abby Whatley (11) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
2 of 102
Spain Park's Elle Smith (2) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
3 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) puts up a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
4 of 102
Spain Park's Elle Smith (2) drives to the basket during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
5 of 102
Spain Park's gym before a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
6 of 102
Spain Park and Hueytown go up for the opening tip off during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
7 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
8 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
9 of 102
Spain Park's Nylah Calhoun (0) gets loose on a fast break after a steal during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
10 of 102
Spain Park's Nylah Calhoun (0) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
11 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
12 of 102
Spain Park's Elle Smith (2) tries to get past the defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
13 of 102
Spain Park head coach John Hadder watches his team during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
14 of 102
Spain Park's Morgan Bryant (24) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
15 of 102
Spain Park's Kamia Dawsey (1) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
16 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
17 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) looks to get past the defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
18 of 102
Spain Park's Kamia Dawsey (1) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
19 of 102
Spain Park's Kamia Dawsey (1) puts up a shot during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
20 of 102
Spain Park huddles up around head coach John Hadder during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
21 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) drives for a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
22 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
23 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) puts up a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
24 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) shoots a free throw during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
25 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
26 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) puts up a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
27 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) collects a rebound during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
28 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) shoots a free throw during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
29 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
30 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
31 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
32 of 102
Spain Park's Abby Whatley (11) collects the ball after a turn over during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
33 of 102
Spain Park's Aria Knight (3) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
34 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) tries to get past the defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
35 of 102
Spain Park's Lynlee Franks (14) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
36 of 102
Spain Park's Aria Knight (3) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
37 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) tries to get past the defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
38 of 102
Spain Park's Elle Smith (2) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
39 of 102
Spain Park's Abby Whatley (11) passes the ball during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
40 of 102
Spain Park's Nylah Calhoun (0) tries to break the Hueytown press during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
41 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
42 of 102
Spain Park's Elle Smith (2) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
43 of 102
Future Spain Park cheerleaders practice with the Spain Park cheerleaders during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
44 of 102
Spain Park warms up before a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
45 of 102
Spain Park's Teagan Huey (4) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
46 of 102
Spain Park's Chenelle Hunter (21) goes for a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
47 of 102
Spain Park head coach John Hadder talks to his team during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
48 of 102
Spain Park's Abby Whatley (11) fights for a rebound during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
49 of 102
Spain Park's Josh Wilkerson (1) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
50 of 102
Spain Park's Owen Leonard (3) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
51 of 102
Spain Park's Cooper Gann (4) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
52 of 102
Spain Park's Sam Fox (5) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
53 of 102
Spain Park's Jackson Fixler (15) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
54 of 102
Spain Park's Reed Oatridge (22) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
55 of 102
Spain Park's Harrison Stewart (24) and his family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
56 of 102
Spain Park warms up before a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
57 of 102
Spain Park huddles up before a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
58 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) goes up for the opening tip off during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
59 of 102
Spain Park's Josh Wilkerson (1) takes a shot during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
60 of 102
Spain Park's Cooper Gann (4) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
61 of 102
Spain Park's Cooper Gann (4) looks to get past the Hueytown defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
62 of 102
Spain Park's Andy McQueeney (0) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
63 of 102
Spain Park's Quinn Davis (11) looks to lock down his opponent during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
64 of 102
Spain Park's Andy McQueeney (0) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
65 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) protects the rim during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
66 of 102
Spain Park's Owen Leonard (3) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
67 of 102
Spain Park head coach DJ Black watches his team during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
68 of 102
Spain Park's Sam Fox (5) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
69 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
70 of 102
Spain Park's Sam Fox (5) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
71 of 102
Spain Park's Quinn Davis (11) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
72 of 102
Spain Park's Quinn Davis (11) puts up a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
73 of 102
Spain Park huddles up around head coach DJ Black during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
74 of 102
Spain Park's Josh Wilkerson (1) puts up a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
75 of 102
Spain Park's Owen Leonard (3) is fouled while shooting a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
76 of 102
Spain Park's Owen Leonard (3) shoots a free throw during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
77 of 102
Spain Park's Sam Fox (5) drives to the basket during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
78 of 102
Spain Park head coach DJ Black during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
79 of 102
Spain Park's Nash Davis (35) collects a rebound during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
80 of 102
Spain Park's Sam Fox (5) presses the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
81 of 102
Spain Park's Maddox Phillips (10) plays defense during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
82 of 102
Spain Park's Bastian Carroll (2) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
83 of 102
Spain Park's Maddox Phillips (10) goes up for a rebound during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
84 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) puts up a mid range jumper during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
85 of 102
Spain Park's Maddox Phillips (10) drives to the basket during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
86 of 102
Spain Park and Hueytown fight for a loose ball during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
87 of 102
Spain Park's Sam Fox (5) shoots a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
88 of 102
Spain Park's Cooper Gann (4) puts up a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
89 of 102
Spain Park's Josh Wilkerson (1) drives to the basket during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
90 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) drives for the baseline during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
91 of 102
Spain Park's Nash Davis (35) drives to the basket during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
92 of 102
Spain Park's Owen Leonard (3) goes up for a lay up during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
93 of 102
Spain Park's Josh Wilkerson (1) drives to the basket during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
94 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) puts up a lay up as Spain Park pulls away from Hueytown during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
95 of 102
Spain Park's Jackson Fixler (15) puts up a three during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
96 of 102
Spain Park's Ayden Henderson (21) gets a steal during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
97 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) brings the ball up court during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
98 of 102
Spain Park head coach DJ Black during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
99 of 102
Spain Park's Tommy Morrison (25) gets a steal during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
100 of 102
Sparin Park's seniors and their families during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
101 of 102
Spain Park's Quinn Davis (11) and Nash Davis (35) and their family during senior night during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
102 of 102
Spain Park's Reed Oatridge (22) puts up a shot during a game between Spain Park and Hueytown on Monday, Dec. 8, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
The Spain Park High School basketball teams are much improved as the 2025-26 season is a little over a month old.
On Monday, the Jags swept Hueytown in girls and boys varsity contests. The boys, led by head coach DJ Black, celebrated senior night as well.
In the girls' 53-42, three Spain Park players reached double figures. Lynlee Franks scored 14 points to lead the way, while Chenelle Hunter and Teagan Huey each added 13 points.
The boys team posted a 73-51 win, with four guys hitting double digits. Sam Fox led the team with 13 points, with Josh Wilkerson adding 12 points. Owen Leonard and Cooper Gann scored 10 points as well.
Check out the December edition of the Hoover Sun for a look at the Spain Park boys and girls teams' outlook on the season.