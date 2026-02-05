Bucs celebrate National Signing Day

Hoover

Hoover High School held a ceremony Wednesday afternoon to recognize nearly 30 student-athletes for signing to continue their academic and athletic careers at the college level.

  • Cheyenne Conner: Bevill State Community College (volleyball)
  • Addison Jenkins: Calhoun Community College (volleyball)
  • Aliyah Pooler: Alabama State University (volleyball)
  • Zyla Bryant: Wallace State Community College (flag football)
  • Mollie Hanson: Berry College (softball)
  • Bella Paradise: Reinhardt University (lacrosse)
  • Maddie Young: Troy University (cheer)
  • Griffin Hart: Southern Union State Community College (golf)
  • Reid Rockett: University of West Georgia (golf)
  • Tyler Stephens: Southern Union State Community College (golf)
  • Julie Cooke: Spring Hill College (soccer)
  • Ella Kappler: University of West Georgia (soccer)
  • Casey Knerr: University of North Alabama (soccer)
  • Max Crowder: Snead State Community College (baseball)
  • Diego Harris: Moravian University (tennis)
  • Nyel Settles: University of South Alabama (track and field)
  • Tyler Callins: Northeastern Oklahoma A&M College (football)
  • Caleb Cook: Tennessee Valley (football)
  • Justyn Hartley: University of Kentucky (football)
  • Z’Aire Jackson: Tennessee Valley (football)
  • Keilan Jefferson: Faulkner University (football)
  • Lamar King: Northeastern Oklahoma A&M College (football)
  • JR Mosley: UAB (football)
  • Hunter Purdue: UVA-Wise (football)
  • Trey Sanders: Alabama A&M University (football)
  • Jeremiah Tabb: Kennesaw State University (football)
  • Jamarion White: Georgetown University (football)
  • Jude Williams: Lindsey Wilson College (football)
  • Jonah Winston: Florida State University (football)