Bucs celebrate National Signing Day

Photo courtesy of Hoover City Schools
Hoover High School held a National Signing Day ceremony Feb. 4, 2026. Photo courtesy of Hoover City Schools.
Hoover High School held a ceremony Wednesday afternoon to recognize nearly 30 student-athletes for signing to continue their academic and athletic careers at the college level.
- Cheyenne Conner: Bevill State Community College (volleyball)
- Addison Jenkins: Calhoun Community College (volleyball)
- Aliyah Pooler: Alabama State University (volleyball)
- Zyla Bryant: Wallace State Community College (flag football)
- Mollie Hanson: Berry College (softball)
- Bella Paradise: Reinhardt University (lacrosse)
- Maddie Young: Troy University (cheer)
- Griffin Hart: Southern Union State Community College (golf)
- Reid Rockett: University of West Georgia (golf)
- Tyler Stephens: Southern Union State Community College (golf)
- Julie Cooke: Spring Hill College (soccer)
- Ella Kappler: University of West Georgia (soccer)
- Casey Knerr: University of North Alabama (soccer)
- Max Crowder: Snead State Community College (baseball)
- Diego Harris: Moravian University (tennis)
- Nyel Settles: University of South Alabama (track and field)
- Tyler Callins: Northeastern Oklahoma A&M College (football)
- Caleb Cook: Tennessee Valley (football)
- Justyn Hartley: University of Kentucky (football)
- Z’Aire Jackson: Tennessee Valley (football)
- Keilan Jefferson: Faulkner University (football)
- Lamar King: Northeastern Oklahoma A&M College (football)
- JR Mosley: UAB (football)
- Hunter Purdue: UVA-Wise (football)
- Trey Sanders: Alabama A&M University (football)
- Jeremiah Tabb: Kennesaw State University (football)
- Jamarion White: Georgetown University (football)
- Jude Williams: Lindsey Wilson College (football)
- Jonah Winston: Florida State University (football)