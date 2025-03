Bucs recognized on all-state team

× 1 of 5 Expand Hoover's DeWayne Brown (55) shoots the ball during the Hoover vs. Florence 7A AHSAA state basketball championship game at the Legacy Arena in Birmingham, Alabama on Mar. 1, 2025. Photo by Savannah Schmidt. × 2 of 5 Expand Hoover's Salim London (5) dribbles the ball during the Hoover vs. Florence 7A AHSAA state basketball championship game at the Legacy Arena in Birmingham, Alabama on Mar. 1, 2025. Photo by Savannah Schmidt. × 3 of 5 Expand Hoover's Jarett Fairley (1) dribbles the ball during the Hoover vs. Florence 7A AHSAA state basketball championship game at the Legacy Arena in Birmingham, Alabama on Mar. 1, 2025. Photo by Savannah Schmidt. × 4 of 5 Expand Hoover's Aaliyah Blanchard (13) holds the ball during the Hoover vs. Hillcrest 7A AHSAA state basketball championship game at the Legacy Arena in Birmingham, Alabama on Mar. 1, 2025. Photo by Savannah Schmidt. × 5 of 5 Expand Hoover's Kaitlyn Gipson (12) looks to pass the ball during the Hoover vs. Central Phenix City AHSAA 7A State semifinal girls basketball game on Feb. 27, 2025 at Legacy Arena in Birmingham, Alabama. Photo by Savannah Schmidt. Prev Next

Awards season is putting a bow on the 2024-25 high school basketball campaign, with several Hoover High School players recognized as part of the Alabama Sports Writers Association all-state team.

Hoover's DeWayne Brown, Salim London and Aaliyah Blanchard were recognized as part of the first team, released by the ASWA on Saturday morning. Kaitlyn Gipson was named to the girls second team, and Jarett Fairley was part of the boys third team. Kristen Winston was also named honorable mention.

London and Brown have been stars for the Bucs for four years now, leading the program to three consecutive Class 7A state championships. London averaged 16 points and nearly four assists per game, while Brown averaged a double-double.

Blanchard, a junior guard, led a balanced Hoover attack with 13.8 points and 7.1 rebounds per contest, as the Lady Bucs won a fifth straight state title.

Fairley posted 12.5 points per game as one of the stars for the Bucs as well.

Gipson, a senior guard and Alabama-Mississippi All-Star, finished her storied career with 1,906 career points. Winston, an eighth-grade sensation, finished her second varsity season with 12 points, four rebounds and three assists per contest.

The entirety of the all-state teams are listed below:

CLASS 7A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Aaliyah Blanchard, Hoover, Jr., G, 5-11

Sarah Gordon, Vestavia Hills, Sr., G, 5-11

Jabria Lindsey, Central-Phenix City, Jr., G, 5-9

Blakeley Nixon, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., G, 5-8

Lani Smallwood, Albertville, Jr., G, 5-8

SECOND-TEAM ALL-STATE

Jareah Branch, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., G, 6-1

Kaitlyn Gipson, Hoover, Sr., G, 5-5

Abby J. Johnson, Daphne, Jr., G, 5-5

Elise McClain, Bob Jones, Jr., G, 5-10

Braylee Winfrey, Auburn, Jr., G, 5-10

THIRD-TEAM ALL-STATE

Mylie Butler, Albertville, So., G, 5-7

Madi-Marie Grayson, Alma Bryant, Jr., G, 5-6

Brooke Hallman, Auburn, Sr., G, 5-9

Abby Grace Johnson, Huntsville, Sr., F, 5-9

Keiyonla Knight, Foley, Sr., G, 5-6

HONORABLE MENTION

Ashlyn Howard, Hewitt-Trussville, Sr., C, 6-2

Ja'Kyah Smith, Bob Jones, Jr., G, 5-9

Jayla West-Young, Prattville, Sr., G, 5-7

Kristen Winston, Hoover, 8th, G, 5-10

COACH OF THE YEAR

Natasha Smallwood, Albertville

CLASS 7A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

DeWayne Brown, Hoover, Sr., C, 6-9

J.D. Gossett, Huntsville, Sr., G, 6-5

Jacoby Hill, Central-Phenix City, Sr., G, 6-4

Bryant James, Florence, Sr., G, 6-2

Salim London, Hoover, Sr., G, 6-5

SECOND-TEAM ALL-STATE

Jalen Chandler, Florence, Sr., F/C, 6-7

Jackson Gulley, Fairhope, Jr., F, 6-7

Kaden Rickard, Bob Jones, Sr., G, 6-6

Caiden Ricks, Austin, Jr., F, 6-7

Brayden Rivers, Huntsville, Sr., G/F, 6-7

THIRD-TEAM ALL-STATE

Osa Alohan, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., G, 6-0

Adam Barksdale, Vestavia Hills, Sr., G, 6-5

Dejiah Coleman, Dothan, Jr., G, 6-5

Antwane Daniels, Auburn, Jr., F, 6-5

Jarett Fairley, Hoover, Sr., G, 6-2

HONORABLE MENTION

Javion Dailey, Daphne, Sr., G, 6-1

Tucker Wadsworth, Enterprise, Jr., G, 6-5

Simon Walker, Huntsville, Sr., G, 6-5

Desmond Williams, Baker, Sr., G, 6-2

COACH OF THE YEAR

Dylan Burleson, Florence

CLASS 6A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Hannah Burks, Hartselle, So., G, 5-10

Saniya Jackson, Park Crossing, Sr., G, 5-9

Kristen Johnson, Hazel Green, Jr., G, 5-8

Tiauna King, Pelham, Jr., G, 5-7

Haley Trotter, Chelsea, Sr., F, 6-0

SECOND-TEAM ALL-STATE

Layla Berry, Gardendale, So., G, 5-10

Zimri Craig, Fort Payne, So., G, 5-10

Ellis McCool, Homewood, Jr., F, 6-2

Maliyah Meeks, Park Crossing, Jr., C, 6-2

Maddie Walter, Mountain Brook, So., F, 6-1

THIRD-TEAM ALL-STATE

Adrienne Hunt, Paul Bryant, Jr., G, 6-1

Mackenzie Sears, Muscle Shoals, Jr., G, 5-9

Taniya Smith, McAdory, Jr., G, 5-6

Ava Ann Thomas, Oxford, So., G, 5-10

Kam Wright, McGill-Toolen, So., G, 5-9

HONORABLE MENTION

Isia Anderson, Benjamin Russell, Sr., G, 5-6

Brett Douglas, Hazel Green, Sr., F, 6-0

Zoey Little, Shades Valley, Jr., G, 5-11

Molly Wilson, Cullman, So., F, 6-1

COACH OF THE YEAR

Jason Harlow, Chelsea

CLASS 6A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Jaylen Alexander, Oxford, Jr., G, 6-0

Devin Barksdale, Gadsden City, Sr., G, 6-1

Austin Coner, Pinson Valley, Sr., G, 6-0

Jacobe Whitted, McAdory, Sr., F, 6-7

Peyton Wiggins, Huffman, Sr., G, 6-2

SECOND-TEAM ALL-STATE

King Larkin, Paul Bryant, Sr., F, 6-4

Devon McKinnon, Clay-Chalkville, Sr., G, 6-5

Aiden Owens, Chelsea, Sr., F, 6-4

Braylon Patton, Hueytown, Sr., G, 6-1

Jakobi Sharp, Gadsden City, Jr., G, 6-3

THIRD-TEAM ALL-STATE

Tanner Chandler, Mortimer Jordan, Sr., F, 6-3

Jake Dorough, Cullman, Sr., G, 6-2

Lucca Nelson, Spanish Fort, Sr., G, 6-0

Ethan Stokes, McGill-Toolen, Sr., F, 6-7

Anderson Wilkin, Northridge, Sr., G, 6-2

HONORABLE MENTION

Da'Karion Bryant, Jemison-Huntsville, Sr., G, 6-6

Kaleb Carson, Homewood, Jr., G, 6-0

Houston Cunningham, Theodore, Sr., G, 6-1

Ty Odom, Hartselle, Sr., G, 6-1

COACH OF THE YEAR

Darrell Barber, Pinson Valley

CLASS 5A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Jamonica Chambers, Vigor, Jr., C, 6-4

Leah Childress, Priceville, Sr., G, 5-8

Samarian Franklin, Wenonah, Sr., G, 5-2

Camilyah Rowe, Ramsay, So., F, 5-10

Bree Sexton, Scottsboro, Sr., F, 5-10

SECOND-TEAM ALL-STATE

Bennett Boulo, St. Paul's, Jr., G, 5-10

Kenna’D Buie, Shelby Co., 7th, G/F, 5-7

NuNu Jernigan, Marbury, Sr., G, 5-7

Kennedi McGhee, Brewbaker Tech, Sr., C, 6-1

Izzy Nelson, Scottsboro, So., F, 6-0

THIRD-TEAM ALL-STATE

Jaelyn Faulkner, West Point, Jr., G, 5-5

Emma Kerley, Briarwood, Jr., F, 6-0

Kamryn Knowles, Northside, Fr., G, 5-7

Ellie Mostellar, UMS-Wright, Sr., G, 5-9

Nayla Wesley, Ramsay, Sr., F, 5-9

HONORABLE MENTION

Ella Copeland, Russellville, So., G, 5-9

Alexis Phillips, Jacksonville, Sr., G, 5-7

Laklin Shadix, West Point, So., F, 5-11

Emily Williams, John Carroll, Jr., F, 6-1

COACH OF THE YEAR

Andrea Powell, Vigor

CLASS 5A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Zak Cain, East Limestone, Sr., G, 6-3

Brendon Davis, Wenonah, So., G, 6-4

Aslan Jones, Vigor, Sr., F, 6-2

EJ King, Russellville, Sr., G, 6-2

Jayden Williams, Ramsay, Sr., G, 6-6

SECOND-TEAM ALL-STATE

Braylon Dame, Lawrence Co., Sr., G, 6-3

Kobe Johnson, St. Paul's, Jr., F, 6-5

Jake Jones, Scottsboro, Sr., G, 6-2

Drew Mears, Briarwood, Jr., G, 5-9

CJ Scott, Guntersville, Sr., G, 6-4

THIRD-TEAM ALL-STATE

Kameron Christian, Charles Henderson, Sr., G, 5-10

Corien Coleman, Williamson, Jr., G, 6-4

Michael Culver, Carroll-Ozark, So., G, 6-3

Jay Green, Ramsay, Jr., G, 6-1

Jay Lamar, West Point, Sr., G, 5-10

HONORABLE MENTION

Dee Cutts, Montevallo, Sr., F, 6-4

Jackson Dunn, Brewer, Sr., F, 6-2

Dimitri Howard, Carver-Birmingham, Sr., G, 5-10

Tucker Hyatt, Hayden, Jr., G, 6-7

COACH OF THE YEAR

Matthew Crowe, Brewer

CLASS 4A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Reece Davis, Deshler, So., G, 5-7

Sawyer Kate Hulgan, Plainview, So., G, 5-9

Ava McSwain, Good Hope, Sr., G, 5-10

Maddie Smith, Trinity, Sr., G, 5-8

Kaylee Yarbrough, New Hope, Sr., G, 5-9

SECOND-TEAM ALL-STATE

Lauren Jimmerson, Plainview, Sr., G, 5-10

Jenna McClendon, Prattville Christian, Sr., C, 6-4

Francie Morris, Trinity, Sr., G, 5-8

Emily Mouser, Madison Academy, Sr., G, 5-6

Hannah Smith, Catholic-Montgomery, Jr., F, 6-0

THIRD-TEAM ALL-STATE

Kayden Carr, Prattville Christian, So., G, 5-10

Samantha Kokoszka, St. Michael, Jr., G, 5-11

Mya Moskowitz, Trinity, Sr., F, 5-10

Bella Reese, Dora, Jr., G, 5-9

Jaslyn Smith, Dale Co., So., F, 6-0

HONORABLE MENTION

Ellisan Givens, Cherokee Co., Jr., G, 5-7

Keyarria Stokes, Pleasant Grove, Sr., F, 5-11

Brooklynn Tucker, Madison Academy, Sr., G, 5-8

Kaden Ward, Geneva, Sr., F, 5-10

COACH OF THE YEAR

Krista Baldwin, Madison Academy

CLASS 4A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Keeyun Chapman, Jackson, Jr., C, 6-5

Milton Jones Jr., Fairfield, Jr., F, 6-6

Tucker Malin, Good Hope, Sr., G, 6-3

Quendavion McDowell, Alexandria, Sr., F, 6-2

Junior Smith, Dale Co., Jr., F, 6-6

SECOND-TEAM ALL-STATE

Caleb Ackles, Anniston, Sr., F, 6-3

Grant Enfinger, Randolph, Jr., G, 6-4

RJ Gourley, Brooks, Sr., F, 6-3

Landon Henderson, West Morgan, So., G, 6-0

Sawyer Wilborn, Plainview, Jr., G, 6-0

THIRD-TEAM ALL-STATE

Cleo Bolar IV, Escambia Co., Jr., G, 6-0

John Morris, Trinity, Sr., F, 6-4

Joseph Taylor, Jackson, Jr., G, 6-3

Cy Traylor, Plainview, Jr., G, 5-8

Demarcus Williams, Fairfield, Sr., G, 6-0

HONORABLE MENTION

Kel Battle, Hamilton, Sr., G, 6-1

Andrew Dudley, New Hope, Sr., F, 6-4

Reid Jacoway, Cherokee Co., Sr., G, 6-0

Elijah Stegall, Handley, Fr., G, 6-0

COACH OF THE YEAR

Rusty Murks, Brooks

CLASS 3A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Natalie Barton, St. James, So., G, 5-8

Belle Hill, Mars Hill Bible, Fr., G/F, 6-1

Shila Marks, Lauderdale Co., Sr., G, 5-9

Morgan Lilly, St. James, 8th, G, 5-7

Kamiya Webb, Midfield, So., C, 6-2

SECOND-TEAM ALL-STATE

Meg Fountain, T.R. Miller, Sr., G, 5-5

Lailah Hill, Hale Co., Sr., G, 5-8

Kennah Beth Lacy, Winfield, Sr., C, 6-0

Kinlee Montgomery, Glencoe, So., G, 5-6

Reagan Robinson, Vinemont, Jr., G, 5-6

THIRD-TEAM ALL-STATE

Clarke Ivatt, Lee-Scott, Fr., G, 5-10

Hadley Kelly, Mobile Christian, So., C, 6-1

Kaley McEwen, Clements, Sr., F, 6-0

Mary Helen Mendheim, Houston Academy, Sr., G, 5-9

Ava G. Thomas, Holly Pond, Jr., G, 5-9

HONORABLE MENTION

Sania Angel, Saks, Jr., G, 5-7

Savannah Bookout, Whitesburg Christian, Fr., C, 6-2

Dana Cool, Northside Methodist, Sr., F, 5-4

TyKasia Williams, Beulah, Sr., G, 5-11

COACH OF THE YEAR

Carla Clemons, Lauderdale Co.

CLASS 3A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Emmanuel Clarton, Sumter Central, Sr., G, 6-6

Braden Gordon, Montgomery Academy, So., G, 6-4

Kadyn Mitchell, Houston Academy, Sr., G, 6-1

Eli Pounders, Mars Hill Bible, Sr., G, 6-6

Skyler Stovall, Montgomery Academy, Sr., G, 6-4

SECOND-TEAM ALL-STATE

Armonie Franklin, Midfield, Sr., G, 5-11

Haiden Harper, Lee-Scott, Jr., G, 6-1

Gage Mayfield, Hale Co., Jr., F, 6-8

Garrett Morgan, Glencoe, Sr., G, 6-2

Grant Smith, Glencoe, So., F, 6-5

THIRD-TEAM ALL-STATE

Slate Gilbert, Winfield, Jr., G, 6-7

Jake Middlebrooks, Collinsville, Sr., C, 6-2

Rollie Pinto, Piedmont, Jr., G, 6-0

Kaden Ragland-Morris, Whitesburg Christian, So., F, 6-5

Blaq Taylor, Colbert Co., Fr., G, 5-11

HONORABLE MENTION

KeShawn Allen, Weaver, Sr., F, 6-3

Tyshawn Bowers, Wilcox Central, Sr., F, 6-5

Cooper Cox, Fyffe, Sr., G, 6-2

Gabe Glover, Houston Academy, Sr., G, 6-1

COACH OF THE YEAR

Ryan Chambless, Glencoe

CLASS 2A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Campbell Barron, Pisgah, Jr., G, 5-9

Ella Dickerson, Cold Springs, Jr., G, 5-10

Leslie Hames, Decatur Heritage, Sr., G, 5-11

Kayden Reyes, North Sand Mountain, Jr., G, 5-5

Ella Wheeler, Sulligent, Sr., G, 5-11

SECOND-TEAM ALL-STATE

Maddie Clanton, Sand Rock, So., G, 5-7

Lynleigh Cobb, Winston Co., Jr., F, 5-10

JaNya Foster, Highland Home, Sr., G, 5-8

Genie McGhee, Decatur Heritage, Sr., G, 5-9

Annabeth Townsend, Providence Christian, Sr., G, 5-4

THIRD-TEAM ALL-STATE

Keisha Anglin, Cottonwood, So., G, 5-6

Brylee Bailey, Ranburne, Sr., F, 6-1

Ny'Diqua Hardamon, Abbeville, Sr., G, 5-3

Kylie Vadon, Cedar Bluff, Jr., G, 5-5

MaKiah White, Lanett, Sr., F, 6-1

HONORABLE MENTION

Alyssa Freeman, Southeastern-Blount, Sr., G, 5-9

Ja'Kalynn McGinnis, Vincent, Sr., C, 5-11

Paisley Patalas, Pisgah, Jr., G, 5-7

Leah Pierce, Falkville, Fr., G, 5-7

COACH OF THE YEAR

Carey Ellison, Pisgah

CLASS 2A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Brady Wilson, Decatur Heritage, Sr., F, 6-7

Mica Merriman, Gaston, Sr., G, 6-5

Luke Gilbert, Pisgah, Sr., F, 6-2

Pearce Boone, Providence Christian, Jr., F, 6-5

Danilo Stojakovic, Tuscaloosa Academy, Sr., F, 6-5

SECOND-TEAM ALL-STATE

Jordan Johnson, LaFayette, Sr., G, 6-1

Elyjah Jones, Tanner, Sr., F, 6-2

Khalil Luster, Red Bay, Fr., F, 6-7

Brodie Overdear, Section, Jr., G/F, 6-4

Luke Strickland, Providence Christian, Sr., G, 6-2

THIRD-TEAM ALL-STATE

Will Allen Chism, Sulligent, Sr., F, 6-5

Ellis Hamiter, Tuscaloosa Academy, Sr., G, 5-11

Quintavious Lloyd, LaFayette, Sr., G/F, 6-0

Lennox Myers, Barbour Co., Sr., C, 6-8

Tyde Traffanstedt, Sand Rock, So., G, 5-11

HONORABLE MENTION

Ahmod Billins, Abbeville, Jr., G, 6-2

Finn Henderson, Reeltown, Sr., G, 6-3

Braycen Johnson, Belgreen, Jr., G, 6-0

Jackson Mitchell, Pike Liberal Arts, Jr., G, 5-10

COACH OF THE YEAR

Luke Hutcheson, Tuscaloosa Academy

CLASS 1A GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Ace Austin, Spring Garden, Sr., G, 5-8

Sarah Davis, Shoals Christian, Sr., G/F, 5-10

Chauncey Dixon, McIntosh, Sr., C, 6-2

Hadlee Sanderson, Brilliant, Jr., C, 5-11

A'lyric Whitfield, Elba, Sr., G, 5-8

SECOND-TEAM ALL-STATE

Sarah Allen, Waterloo, Sr., C, 5-10

Lillie Boggan, Georgiana, Sr., G, 5-6

Maggie Jarrett, Spring Garden, Sr., G/F, 5-8

Makinley Traylor, Ider, Jr., G, 5-4

Allyx Williamson, Kinston, So., F, 5-11

THIRD-TEAM ALL-STATE

Brooke Blakely, Athens Bible, Sr., G, 5-8

Katelyn Brown, Winterboro, Jr., G, 5-6

Ella Davis, St. Bernard, Fr., G, 5-8

Macy Moore, Brilliant, Sr., G, 5-11

Breoynce Myers, R.C. Hatch, Sr., C, 5-9

HONORABLE MENTION

Georgia Gardner, Hubbertville, Jr., G, 5-4

Amelia Haney, Victory Christian, Jr., G, 5-0

Myia Mount, Brantley, Sr., C, 5-11

Jordin Ware, Hackleburg, Jr., F, 5-10

COACH OF THE YEAR

Ryan Sanderson, Brilliant

CLASS 1A BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Nasir Cheatham, Georgiana, Sr., F/C, 6-4

Austin Germono, Oakwood Adventist, Sr., G, 5-11

Jayden Parks, Brantley, Sr., G, 6-0

Isiah Thomas, R.C. Hatch, Jr., F, 6-6

John Welsh, Spring Garden, Sr., F, 6-4

SECOND-TEAM ALL-STATE

Will Avans, Skyline, Sr., F, 6-3

Jesse Gannaway, Jacksonville Christian, Sr., G, 6-2

Merion Jones, R.C. Hatch, Sr., G, 6-3

Kane Rushing, Hubbertville, So., G, 6-0

Jacob Welsh, Spring Garden, Sr., C, 6-7

THIRD-TEAM ALL-STATE

Rayshon Coleman, Florala, Sr., G, 6-1

Jordan Jackson, Berry, Jr., C, 6-5

Jon Harper Kilcrease, Brantley, Sr., F, 6-2

Jaquan Reeder, Hackleburg, Sr., G, 6-0

Christopher Thompson, Holy Spirit, Sr., G, 5-10

HONORABLE MENTION

Nehemiah McCary, Maplesville, Fr., F, 6-3

Noah Hester, Athens Bible, Sr., F, 6-4

Noah Lee, Jacksonville Christian, Jr., F, 6-3

Frisco Robertson, Wadley, Jr., G, 5-11

COACH OF THE YEAR

Kris Hood, R.C. Hatch

AISA GIRLS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Diamond Chankio, North River, So., F, 5-10

Camryn Hess, Lowndes Academy, Jr., F, 5-9

Shalexia Little, Springwood, Sr., G, 5-11

Tori Patillo, Springwood, Jr., G, 5-9

Lexie Smith, Edgewood, So., G, 5-3

SECOND-TEAM ALL-STATE

Molli Blaylock, Clarke Prep, Sr., G, 5-8

Halle Burch, North River, Sr., C, 6-0

Isabel McPhearson, Patrician, So., G, 5-6

Brinkley Long, Fort Dale Academy, Sr., F, 5-10

Anna Roberts, Jackson Academy, Sr., G, 5-9

THIRD-TEAM ALL-STATE

Erica Burton, Evangel Christian, Sr., F, 5--11

Lyla Carlisle, Jackson Academy, Sr., G, 5-9

Amari George, Abbeville Christian, So., G, 5-5

Lakelyn Overstreet, Clarke Prep, Sr., G, 5-10

Haylon Self, Lowndes Academy, Sr., F, 5-7

HONORABLE MENTION

Krislynn Lee, Escambia Academy, 8th, G, 5-8

Grace Seale, Hooper, Sr., F, 5-10

COACH OF THE YEAR

Devin Roberts, Jackson Academy

AISA BOYS

FIRST-TEAM ALL-STATE

Jayden Buckhannon, Abbeville Christian, Jr., G, 6-0

Nolan Cole, Hooper, Sr., G, 6-1

Deshawn Hall, Valiant Cross, So., G, 6-5

Tylon Shine, Evangel-Montgomery, Sr., F, 6-4

Ronta Watson, Escambia Academy, Jr., G, 5-10

SECOND-TEAM ALL-STATE

Zeke Adams, Cornerstone-Columbiana, Sr., G, 6-0

Julian Curry, Wilcox Academy, Jr., G, 5-10

CJ Johnson, Springwood, Jr., G, 6-1

Tavarus Robinson, Banks Academy, Sr., G, 6-0

Joshua Thompson, Bessemer Academy, Sr., G, 5-10

THIRD-TEAM ALL-STATE

James Cosby, Valiant Cross, So., F, 6-4

Jaylin Johnson, Banks Academy, Sr., G, 5-9

Luke Moseley, Hooper, Sr., F, 6-5

Bryce Stevens, Escambia Academy, Sr., C, 6-6

Brock Whitt, Edgewood, Jr., F, 6-4

HONORABLE MENTION

Abe Crosswhite, Wilcox Academy, Sr., F, 6-4

Josh Gabel, Snook, Jr., G, 6-4

Clarence Moore, Springwood, Jr., G, 5—9

COACH OF THE YEAR

Jerome Webster, Escambia Academy