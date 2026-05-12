Bucs, Jags earn 18 spots on 2026 Birmingham All-Metro soccer teams

Players from Hoover and Spain Park high schools earned recognition on the 2026 Birmingham All-Metro soccer teams, as selected by area coaches.
Boys
First Team
- Levi Miller, forward, 11th grade, Hoover
- James Walker, midfielder, 12th grade, Hoover
- George Everly, goalkeeper, 12th grade, Spain Park
Second Team
- Grady Warren, midfielder, 11th grade, Spain Park
- Ethan Eroke, defender, 11th grade, Hoover
Honorable Mention
- Tanner Wells, forward, 12th grade, Hoover
- Hudson Croker, midfielder, 12th grade, Hoover
- William Cole, goalkeeper, 11th grade, Hoover
- Camp Giddens, midfielder, 10th grade, Spain Park
- Ken Lin, midfielder, 12th grade, Spain Park
- Garrett Hoffman, forward, 11th grade, Spain Park
Girls
First Team
- Abbie Jin, midfielder, 10th grade, Hoover
- Julie Cooke, midfielder, 12th grade, Hoover
Second Team
- Kelly West, defender, 12th grade, Hoover
- Bailey Guyton, defender, 12th grade, Hoover
- Lane Morton, goalkeeper, 11th grade, Hoover
- Gianna Thornton, midfielder, 12th grade, Spain Park
- Morgan Anthony, defender, 12th grade, Spain Park
Honorable Mention
- DeeDee Udeh, forward, 11th grade, Hoover