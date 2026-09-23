Bucs rise a couple spots in ASWA poll

Photo by Todd Lester
Hoover TE Anderson Clark (10) defends against Oak Mountain LB Aiden Molette (11) during a game between Hoover and Oak Mountain on September 18, 2026 at Heardmont Park in Birmingham, AL. Photo by Todd Lester
The Alabama Sports Writers Association released its latest high school football poll Wednesday morning.
Hoover moved up to No. 7 in Class 6A, up from No. 9 a week ago, after a 59-13 win over Oak Mountain. The Bucs host Knoxville Catholic (Tenn.) this week in a non-region game.
Spain Park dropped to No. 10, down from No. 7, after falling 30-7 to Vestavia Hills, and the Jaguars have an open date this week.
The full Class 6A poll:
CLASS 6A
Team (first-place); W-L; Pts
1. Thompson (20); 5-0; 240
2. Central-Phenix City; 4-1; 172
3. Prattville; 5-0; 167
4. Vestavia Hills; 4-1; 141
5. Daphne; 4-1; 84
6. Hewitt-Trussville; 3-2; 83
7. Hoover; 3-2; 77
8. Auburn; 3-2; 60
9. Opelika; 2-2; 40
10. Spain Park; 3-2; 34
Others receiving votes: James Clemens (4-1) 20, Fairhope (4-1) 16, Sparkman (4-1) 3, Carver-Montgomery (3-2) 2, Enterprise (3-2) 1.
Thank you to Southlake Orthopaedics for sponsoring our coverage of Hoover football this season.