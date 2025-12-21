Several Bucs, Jags featured on ASWA all-state team

1 of 8
2025 Hoover Football
Hoover kicker James Bryant (96) kicks an extra point during a game between Hoover High School and Thompson High School on Friday, October 17, 2025, at the Hoover Met. Photo by Barry Stephenson
2 of 8
Hoover defensive end Jovon Pulliam (7) tacklers Oak Mountain quarterback Charlie Vacarella (11) during a game between Hoover High School and Oak Mountain on Friday, October 3, 2025, at Heardmont Park. Photo by Barry Stephenson
3 of 8
Hoover wide receiver Jonah Winston (4) runs the ball during a game between Hoover High School and Thompson High School on Friday, October 17, 2025, at the Hoover Met. Photo by Barry Stephenson
4 of 8
Hoover’s Justyn Hartley (0) during a game between Hoover and Parker High School on Friday, Sept 26, 2025, at Parker High School. Photo by Zach Irvine.
5 of 8
David Leong David Leong
Hoover kickers Grant Morrison (90) and Witchy Steele (91) celebrate before a game between Vestavia Hills and Hoover on Fri, Oct. 24, 2025, at Thompson Reynolds Stadium. Photo by David Leong.
6 of 8
Spain Park quarterback Brock Bradley (5) throws a pass during a game between Spain Park and McAdory during the first round of the 2025 playoffs on Friday, Nov. 7, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
7 of 8
Spain Park offensive lineman Hudson Reed (55) blocks a Gardendale player during a game between Spain Park and Gardendale on Thursday, Oct. 30, 2025, at Spain Park High School. Photo by Richard Force.
8 of 8
Spain Park wide receiver Kena Rego (0) makes a catch during a game between Spain Park and Chelsea on Friday, Oct. 10, 2025, at Chelsea High School Stadium. Photo by Richard Force.
The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.
Several local players were featured on the team, particularly from Hoover and Spain Park. Hoover's James Bryant, Jovon Pulliam and Jonah Winston were named to the Class 7A first team. Spain Park's Brock Bradley and Hudson Reed each found their names on the 6A first team.
Bryant had a strong year for the Bucs, converting 38-of-40 extra points and all 10 of his field goals. The highlight of his season was a 55-yard game-winner against Thompson.
Pulliam was a standout on a defense stacked with talent, as he piled up 91 tackles, including 13 for loss and nine sacks.
Winston is a do-it-all athlete for the Bucs, taking snaps at receiver, running back and quarterback at various points. He scored four rushing touchdowns and four receiving touchdowns, finishing 625 receiving yards.
Justyn Hartley finished with 75 tackles and seven sacks to land on the second team. Punter Grant Morrison averaged 40 yards per punt and was named to the second team as well.
For Spain Park, Bradley capped off a brilliant by throwing for 2,939 yards and 32 touchdowns. Reed has protected him for several years and played with Bradley at the Alabama-Mississippi All-Star Classic as well. Receiver Kena Rego was named honorable mention after posting a nearly-1,000 yard season.
Here are the full lists from Class 6A and 7A:
CLASS 7A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205
RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190
RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205
RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175
WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180
WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185
OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262
OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285
OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260
OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275
OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320
K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181
Defense
DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250
DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230
DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240
DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230
LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205
LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210
LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215
LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205
DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190
DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185
DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185
DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180
P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180
Athlete
Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170
Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195
Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185
Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170
RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215
RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190
RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205
WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180
WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165
WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190
OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220
OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265
OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289
OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280
OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330
K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170
Defense
DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210
DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335
DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340
DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260
LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190
LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190
LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225
LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235
DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165
DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205
DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175
DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170
P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210
Athlete
Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165
Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170
Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140
Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
HONORABLE MENTION
QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225
QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180
RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210
RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185
WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227
WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170
OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290
OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260
K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170
K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170
DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250
DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270
LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225
LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210
DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170
DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195
P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175
P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170
ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198
ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187
COACH OF THE YEAR
Bryan Moore, Opelika
CLASS 6A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185
RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210
RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170
RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200
WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185
WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210
WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175
OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284
OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235
OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225
OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275
OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285
K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160
Defense
DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235
DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275
DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265
DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285
LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200
LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210
LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215
LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210
DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185
DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175
DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200
DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165
P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185
Athlete
JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215
Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182
Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170
Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180
RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160
RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180
RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185
WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180
WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175
WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170
OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285
OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298
OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285
OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318
OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250
K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155
Defense
DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230
DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315
DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225
DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285
LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236
LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195
LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215
LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195
DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180
DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170
DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185
DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185
P: None.
Athlete
BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170
Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185
Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175
Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175
Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160
HONORABLE MENTION
QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190
QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183
RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190
RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185
WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175
WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175
OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285
OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275
DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240
DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270
LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190
LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170
DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175
DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190
ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175
ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185
COACH OF THE YEAR
Scott Basden, Muscle Shoals