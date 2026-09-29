Thanksgiving Break Camp (Nov 23, 24, & 25)
Action Martial Arts - Hoover 2760 John Hawkins Pkwy, #102, Hoover, Alabama 35244
Looking for a fun, active place for your child to go while school is out? Hoover’s BEST Thanksgiving Break Camp is packed with martial arts, games, activities, and plenty of fun! Camp runs 7:30am–5pm, with late pickup available until 6pm for an additional fee. $127 for all 3 days or $57/day.
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Action Martial Arts - Hoover 2760 John Hawkins Pkwy, #102, Hoover, Alabama 35244
Kids & Family, Vacation & Holiday