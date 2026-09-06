Recent real estate sales in Hoover: September 2026

ADDRESS: 4575 Lynton Drive
• BED/BATH: 4/4.5
• SQUARE FOOTAGE: 3,830 sq. ft.
• NEIGHBORHOOD: Sage Park
• LIST PRICE: $846,000
• SALE PRICE: $836,920
ADDRESS: 1036 Clifton Road
• BED/BATH: 5/4
• SQUARE FOOTAGE: 3,425 sq. ft.
• NEIGHBORHOOD: Bradbury at Blackridge
• LIST PRICE: $707,000
• SALE PRICE: $680,000
ADDRESS: 1062 Danberry Lane
• BED/BATH: 3/2.5
• SQUARE FOOTAGE: 3,483 sq. ft.
• NEIGHBORHOOD: Danberry
• LIST PRICE: $749,900
• SALE PRICE: $660,000
ADDRESS: 1208 Braemer Court
• BED/BATH: 5/3
• SQUARE FOOTAGE: 3,188 sq. ft.
• NEIGHBORHOOD: Greystone
• LIST PRICE: $640,000
• SALE PRICE: $627,500
ADDRESS: 2245 McGwier Drive
• BED/BATH: 3/2
• SQUARE FOOTAGE: 2,306 sq. ft.
• NEIGHBORHOOD: Bluff Park
• LIST PRICE: $385,000
• SALE PRICE: $385,000
ADDRESS: 4608 Guilford Cove
• BED/BATH: 2/2
• SQUARE FOOTAGE: 1,581 sq. ft.
• NEIGHBORHOOD: Greystone Farms
• LIST PRICE: $345,000
• SALE PRICE: $345,000