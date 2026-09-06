Recent real estate sales in Hoover: September 2026

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ADDRESS: 4575 Lynton Drive

BED/BATH: 4/4.5

SQUARE FOOTAGE: 3,830 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Sage Park

LIST PRICE: $846,000

SALE PRICE: $836,920

ADDRESS: 1036 Clifton Road

BED/BATH: 5/4

SQUARE FOOTAGE: 3,425 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Bradbury at Blackridge

LIST PRICE: $707,000

SALE PRICE: $680,000

ADDRESS: 1062 Danberry Lane

BED/BATH: 3/2.5

SQUARE FOOTAGE: 3,483 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Danberry

LIST PRICE: $749,900

SALE PRICE: $660,000

ADDRESS: 1208 Braemer Court

BED/BATH: 5/3

SQUARE FOOTAGE: 3,188 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Greystone

LIST PRICE: $640,000

SALE PRICE: $627,500

ADDRESS: 2245 McGwier Drive

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 2,306 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Bluff Park

LIST PRICE: $385,000

SALE PRICE: $385,000

ADDRESS: 4608 Guilford Cove

BED/BATH: 2/2

SQUARE FOOTAGE: 1,581 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Greystone Farms

LIST PRICE: $345,000

SALE PRICE: $345,000