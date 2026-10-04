Recent real estate sales in Hoover: October 2026

► ADDRESS: 300 Woodward Court
► BED/BATH: 5/5.5
► SQUARE FOOTAGE: 5,423 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Greystone
► LIST PRICE: $1,349,000
► SALE PRICE: $1,349,000
► ADDRESS: 2131 Butler Road
► BED/BATH: 4/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 4,388 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Bradbury at Blackridge
► LIST PRICE: $805,000
► SALE PRICE: $967,877
► ADDRESS: 4942 Crystal Circle
► BED/BATH: 6/4.5
► SQUARE FOOTAGE: 4,676 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Lake Crest
► LIST PRICE: $670,000
► SALE PRICE: $643,000
► ADDRESS: 6162 Rushing Parc Lane
► BED/BATH: 4/3
► SQUARE FOOTAGE: 4,447 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Rushing Parc
► LIST PRICE: $529,900
► SALE PRICE: $500,000
► ADDRESS: 204 Monaco Circle
► BED/BATH: 4/2
► SQUARE FOOTAGE: 2,238 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Bluff Park
► LIST PRICE: $435,000
► SALE PRICE: $420,000
► ADDRESS: 5281 Cottage Circle
► BED/BATH: 3/2
► SQUARE FOOTAGE: 1,624 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Deer Valley
► LIST PRICE: $319,900
► SALE PRICE: $310,000
SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE