Recent real estate sales in Hoover: October 2026

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► ADDRESS: 300 Woodward Court

► BED/BATH: 5/5.5

► SQUARE FOOTAGE: 5,423 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Greystone

► LIST PRICE: $1,349,000

► SALE PRICE: $1,349,000

► ADDRESS: 2131 Butler Road

► BED/BATH: 4/3.5

► SQUARE FOOTAGE: 4,388 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Bradbury at Blackridge

► LIST PRICE: $805,000

► SALE PRICE: $967,877

► ADDRESS: 4942 Crystal Circle

► BED/BATH: 6/4.5

► SQUARE FOOTAGE: 4,676 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Lake Crest

► LIST PRICE: $670,000

► SALE PRICE: $643,000

► ADDRESS: 6162 Rushing Parc Lane

► BED/BATH: 4/3

► SQUARE FOOTAGE: 4,447 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Rushing Parc

► LIST PRICE: $529,900

► SALE PRICE: $500,000

► ADDRESS: 204 Monaco Circle

► BED/BATH: 4/2

► SQUARE FOOTAGE: 2,238 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Bluff Park

► LIST PRICE: $435,000

► SALE PRICE: $420,000

► ADDRESS: 5281 Cottage Circle

► BED/BATH: 3/2

► SQUARE FOOTAGE: 1,624 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Deer Valley

► LIST PRICE: $319,900

► SALE PRICE: $310,000

SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE