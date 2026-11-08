Recent real estate sales in Hoover: November 2026

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ADDRESS: 4315 Village Green Circle

BED/BATH: 5/4.5

SQUARE FOOTAGE: 4,979 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: The Preserve

LIST PRICE: $1,195,000

SALE PRICE: $1,225,000

ADDRESS: 2516 Montauk Road

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 3,483 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: The Hamptons at Ross Bridge

LIST PRICE: $669,900

SALE PRICE: $665,000

ADDRESS: 1721 Coburn St.

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 2,077 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Everlee

LIST PRICE: $550,000

SALE PRICE: $550,000

ADDRESS: 4404 Cahaba River Blvd.

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 3,037 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Water’s Edge at Bent River

LIST PRICE: $489,000

SALE PRICE: $489,000

ADDRESS: 1424 Chester St.

BED/BATH: 2/2

SQUARE FOOTAGE: 1,723 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Bluff Park

LIST PRICE: $410,000

SALE PRICE: $400,000

ADDRESS: 2201 Chapel Hill Road

BED/BATH: 3/1

SQUARE FOOTAGE: 1,161 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Chapel Hill

LIST PRICE: $280,000

SALE PRICE: $281,500

Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.