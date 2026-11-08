Recent real estate sales in Hoover: November 2026

ADDRESS: 4315 Village Green Circle
BED/BATH: 5/4.5
SQUARE FOOTAGE: 4,979 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: The Preserve
LIST PRICE: $1,195,000
SALE PRICE: $1,225,000
ADDRESS: 2516 Montauk Road
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 3,483 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: The Hamptons at Ross Bridge
LIST PRICE: $669,900
SALE PRICE: $665,000
ADDRESS: 1721 Coburn St.
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 2,077 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Everlee
LIST PRICE: $550,000
SALE PRICE: $550,000
ADDRESS: 4404 Cahaba River Blvd.
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 3,037 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Water’s Edge at Bent River
LIST PRICE: $489,000
SALE PRICE: $489,000
ADDRESS: 1424 Chester St.
BED/BATH: 2/2
SQUARE FOOTAGE: 1,723 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Bluff Park
LIST PRICE: $410,000
SALE PRICE: $400,000
ADDRESS: 2201 Chapel Hill Road
BED/BATH: 3/1
SQUARE FOOTAGE: 1,161 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Chapel Hill
LIST PRICE: $280,000
SALE PRICE: $281,500
Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.