Recent real estate sales in Hoover: February 2026

ADDRESS: 125 Coshatt Trail
- BED/BATH: 5/6.5
- SQUARE FOOTAGE: 7,668 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Heatherwood
- LIST PRICE: $1,775,000
- SALE PRICE: $1,750,000
ADDRESS: 4492 Preserve Drive
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,744 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: The Preserve
- LIST PRICE: $779,900
- SALE PRICE: $660,000
ADDRESS: 2065 Nunnally Pass
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,957 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Lake Wilborn
- LIST PRICE: $645,000
- SALE PRICE: $650,000
ADDRESS: 4047 Adrian St.
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 1,952 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Primrose at Everlee
- LIST PRICE: $515,000
- SALE PRICE: $514,223
ADDRESS: 1630 Chace Terrace
- BED/BATH: 4/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,370 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Chace Lake
- LIST PRICE: $449,900
- SALE PRICE: $440,000
ADDRESS: 1819 Russet Hill Circle
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,396 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Russet Woods
- LIST PRICE: $350,000
- SALE PRICE: $350,000