Recent real estate sales in Hoover: August 2026

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ADDRESS: 2660 Montauk Road

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,892 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Ross Bridge
  • LIST PRICE: $595,000
  • SALE PRICE: $595,000

ADDRESS: 5119 English Turn

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,463 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Greystone Farms
  • LIST PRICE: $479,500
  • SALE PRICE: $459,500

ADDRESS: 2121 White Way

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,716 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Shades Cliff
  • LIST PRICE: $415,000
  • SALE PRICE: $445,000

ADDRESS: 429 S. Fork Circle

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 3,320 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Whispering Oaks
  • LIST PRICE: $349,900
  • SALE PRICE: $350,000

ADDRESS: 1705 Brookview Trail

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,620 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookview Highlands
  • LIST PRICE: $350,000
  • SALE PRICE: $350,000

ADDRESS: 2520 Matzek Road

  • BED/BATH: 4/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,881 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Bluff Park
  • LIST PRICE: $349,900
  • SALE PRICE: $299,000