Recent real estate sales in Hoover: August 2026

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ADDRESS: 2660 Montauk Road
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,892 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Ross Bridge
- LIST PRICE: $595,000
- SALE PRICE: $595,000
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ADDRESS: 5119 English Turn
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,463 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Greystone Farms
- LIST PRICE: $479,500
- SALE PRICE: $459,500
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ADDRESS: 2121 White Way
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,716 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Shades Cliff
- LIST PRICE: $415,000
- SALE PRICE: $445,000
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ADDRESS: 429 S. Fork Circle
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 3,320 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Near Whispering Oaks
- LIST PRICE: $349,900
- SALE PRICE: $350,000
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ADDRESS: 1705 Brookview Trail
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,620 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookview Highlands
- LIST PRICE: $350,000
- SALE PRICE: $350,000
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ADDRESS: 2520 Matzek Road
- BED/BATH: 4/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,881 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Bluff Park
- LIST PRICE: $349,900
- SALE PRICE: $299,000