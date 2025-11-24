Recent Hoover real estate sales: November 2025

Here are some recent real estate sales in Hoover:
Photo courtesy of Greater Alabama Multiple Listing Service
4832 Southlake Parkway
- ADDRESS: 4832 Southlake Parkway
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 5,637 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Southlake
- LIST PRICE: $899,000
- SALE PRICE: $880,000
Photo courtesy of Greater Alabama Multiple Listing Service
2330 Old Gould Run
- ADDRESS: 2330 Old Gould Run
- BED/BATH: 5/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,882 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Lake Wilborn
- LIST PRICE: $630,298
- SALE PRICE: $630,298
Photo courtesy of Greater Alabama Multiple Listing Service
919 Sycamore Drive
- ADDRESS: 919 Sycamore Drive
- BED/BATH: 4/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,414 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Riverchase
- LIST PRICE: $629,900
- SALE PRICE: $609,900
Photo courtesy of Greater Alabama Multiple Listing Service
718 Haycort Lane
- ADDRESS: 718 Haycort lane
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,590 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: The Highlands
- LIST PRICE: $464,900
- SALE PRICE: $458,000
Photo courtesy of Greater Alabama Multiple Listing Service
1410 Timber Ridge Circle
- ADDRESS: 1410 Timber Ridge Circle
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,544 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Russet Woods
- LIST PRICE: $409,900
- SALE PRICE: $409,900
Photo courtesy of Greater Alabama Multiple Listing Service
1782 Deverell Lane
- ADDRESS: 1782 Deverell Lane
- BED/BATH: 2/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 1,542 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Everlee
- LIST PRICE: $339,613
- SALE PRICE: $339,613