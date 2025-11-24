Recent Hoover real estate sales: November 2025

Here are some recent real estate sales in Hoover:

  • ADDRESS: 4832 Southlake Parkway
  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 5,637 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Southlake
  • LIST PRICE: $899,000
  • SALE PRICE: $880,000
  • ADDRESS: 2330 Old Gould Run
  • BED/BATH: 5/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,882 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Lake Wilborn
  • LIST PRICE: $630,298
  • SALE PRICE: $630,298
  • ADDRESS: 919 Sycamore Drive
  • BED/BATH: 4/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,414 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Riverchase
  • LIST PRICE: $629,900
  • SALE PRICE: $609,900
  • ADDRESS: 718 Haycort lane
  • BED/BATH: 4/3.5
  •  SQUARE FOOTAGE: 2,590 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: The Highlands
  • LIST PRICE: $464,900
  • SALE PRICE: $458,000
  • ADDRESS: 1410 Timber Ridge Circle
  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,544 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Russet Woods
  • LIST PRICE: $409,900
  • SALE PRICE: $409,900
  • ADDRESS: 1782 Deverell Lane
  • BED/BATH: 2/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,542 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Everlee
  • LIST PRICE: $339,613
  • SALE PRICE: $339,613