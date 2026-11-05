Hoover open houses November 7-8

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2375 Lime Rock Road

Vestavia Hills

MLS#: 21468123

4 bedrooms/3 baths/2,516 square feet

$649,900

Molly Giddens: 205-541-3500, Keller Williams Realty Hoover

Sunday, November 8, 2026, 2-4 p.m.

2121 Brookview Drive

Hoover

MLS#: 21468855

3 bedrooms/1 baths/1,667 square feet

$400,000

Ashleigh Timmerman: 205-243-8590, Keller Williams Realty Vestavia

Sunday, November 8, 2026, 2-4 p.m.

321 Vesclub Drive

Vestavia Hills

MLS#: 21467038

5 bedrooms/5 baths/5,442 square feet

$1,499,900

Connie Alexander Jacks: 205-213-5388, Real Broker LLC

Steven Jacks: 256-668-3858, Real Broker LLC

Saturday, November 7, 2026, 1-3 p.m.

2420 Glasscott Point

Hoover

MLS#: 21455882

5 bedrooms/7 baths/6,456 square feet

$1,275,000

Brenda Weaver: 205-790-5155, ARC Realty Vestavia

Katherine Sims: 205-246-7481, ARC Realty Vestavia

Sunday, November 8, 2026, 1-3 p.m.

6515 Oak Crest Cove

Hoover

MLS#: 21460591

5 bedrooms/5 baths/3,390 square feet

$439,900

Daphney Massey: 205-965-7733, Century 21 Advantage

Jeff Jones: 205-790-7653, Century 21 Advantage

Saturday, November 7, 2026, 1-4 p.m.