Hoover open houses November 7-8

Photo courtesy of Zillow
2375 Lime Rock Road
Vestavia Hills
MLS#: 21468123
4 bedrooms/3 baths/2,516 square feet
$649,900
Molly Giddens: 205-541-3500, Keller Williams Realty Hoover
Sunday, November 8, 2026, 2-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
2121 Brookview Drive
Hoover
MLS#: 21468855
3 bedrooms/1 baths/1,667 square feet
$400,000
Ashleigh Timmerman: 205-243-8590, Keller Williams Realty Vestavia
Sunday, November 8, 2026, 2-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
321 Vesclub Drive
Vestavia Hills
MLS#: 21467038
5 bedrooms/5 baths/5,442 square feet
$1,499,900
Connie Alexander Jacks: 205-213-5388, Real Broker LLC
Steven Jacks: 256-668-3858, Real Broker LLC
Saturday, November 7, 2026, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
2420 Glasscott Point
Hoover
MLS#: 21455882
5 bedrooms/7 baths/6,456 square feet
$1,275,000
Brenda Weaver: 205-790-5155, ARC Realty Vestavia
Katherine Sims: 205-246-7481, ARC Realty Vestavia
Sunday, November 8, 2026, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
6515 Oak Crest Cove
Hoover
MLS#: 21460591
5 bedrooms/5 baths/3,390 square feet
$439,900
Daphney Massey: 205-965-7733, Century 21 Advantage
Jeff Jones: 205-790-7653, Century 21 Advantage
Saturday, November 7, 2026, 1-4 p.m.