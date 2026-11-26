Photo courtesy of Zillow
336 Oak Leaf Circle
Birmingham
MLS#: 21470608
4 bedrooms/2 baths/1,665 square feet
$344,900
Matt Wallington: 205-999-5801, ARC Realty Vestavia
Saturday, November 28, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
705 Russet Lake Circle
Hoover
MLS#: 21470792
3 bedrooms/4 baths/3,123 square feet
$425,000
Dianna Howell: 205-568-5435, Keller Williams Realty Hoover
Sunday, November 29, 2-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
1304 Severn Way
Birmingham
MLS#: 21459033
4 bedrooms/3 baths/3,156 square feet
$669,900
Jeff Jones: 205-790-7653, Century 21 Advantage
Daphney Massey: 205-965-7733, Century 21 Advantage
Sunday, November 29, 1-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
1719 Collinwood Court
Vestavia Hills
MLS#: 21402188
4 bedrooms/4 baths/3,259 square feet
$1,340,000
Roxanne Hale: 205-352-7742, RealtySouth-Homewood
Scott Perry: 205-281-0986, RealtySouth-MB-Cahaba Rd
Sunday, November 29, 1-3 p.m.
Photo courtesy of Zillow
3710 Chalybe Walk
Hoover
MLS#: 21470780
4 bedrooms/3 baths/2,773 square feet
$525,000
Jenn Saliba: 205-937-9968, Keller Williams Realty Hoover
Sunday, November 29, 2-4 p.m.