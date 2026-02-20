Recent real estate sales in Hoover: February 2026

by

Businesses

ADDRESS: 125 Coshatt Trail

  • BED/BATH: 5/6.5
  • SQUARE FOOTAGE: 7,668 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Heatherwood
  • LIST PRICE: $1,775,000
  • SALE PRICE: $1,750,000

ADDRESS: 4492 Preserve Drive

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,744 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: The Preserve
  • LIST PRICE: $779,900
  • SALE PRICE: $660,000

ADDRESS: 2065 Nunnally Pass

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,957 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Lake Wilborn
  • LIST PRICE: $645,000
  • SALE PRICE: $650,000

ADDRESS: 4047 Adrian St.

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,952 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Primrose at Everlee
  • LIST PRICE: $515,000
  • SALE PRICE: $514,223

ADDRESS: 1630 Chace Terrace

  • BED/BATH: 4/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,370 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Chace Lake
  • LIST PRICE: $449,900
  • SALE PRICE: $440,000

ADDRESS: 1819 Russet Hill Circle

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,396 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Russet Woods
  • LIST PRICE: $350,000
  • SALE PRICE: $350,000