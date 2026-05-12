Bucs, Jags earn 18 spots on 2026 Birmingham All-Metro soccer teams

Players from Hoover and Spain Park high schools earned recognition on the 2026 Birmingham All-Metro soccer teams, as selected by area coaches.

Boys

First Team

  • Levi Miller, forward, 11th grade, Hoover
  • James Walker, midfielder, 12th grade, Hoover
  • George Everly, goalkeeper, 12th grade, Spain Park

Second Team

  • Grady Warren, midfielder, 11th grade, Spain Park
  • Ethan Eroke, defender, 11th grade, Hoover

Honorable Mention

  • Tanner Wells, forward, 12th grade, Hoover
  • Hudson Croker, midfielder, 12th grade, Hoover
  • William Cole, goalkeeper, 11th grade, Hoover
  • Camp Giddens, midfielder, 10th grade, Spain Park
  • Ken Lin, midfielder, 12th grade, Spain Park
  • Garrett Hoffman, forward, 11th grade, Spain Park

Girls

First Team

  • Abbie Jin, midfielder, 10th grade, Hoover
  • Julie Cooke, midfielder, 12th grade, Hoover

Second Team

  • Kelly West, defender, 12th grade, Hoover
  • Bailey Guyton, defender, 12th grade, Hoover
  • Lane Morton, goalkeeper, 11th grade, Hoover
  • Gianna Thornton, midfielder, 12th grade, Spain Park
  • Morgan Anthony, defender, 12th grade, Spain Park

Honorable Mention

  • DeeDee Udeh, forward, 11th grade, Hoover